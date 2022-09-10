العراق يعلن مقتل قيادي خطير لدى داعش

2022/09/10 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي،

اليوم السبت، مقتل أحد قيادات داعش

ويكنى "ابو حذيفة" و"ابو فاطمة" بقصف جوي

في صلاح الدين، واصفة إياه بأحد

"الإرهابيين الخطرين".

وقالت في بيان تلقته وكالة نون الخبرية

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