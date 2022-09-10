المنافذ الحدودية: لا يسمح بمرور أي زائر إلا بوثيقة رسمية

2022/09/10 | 14:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية اليوم السبت، خضوع جميع الزائرين للتفتيش وختم الجوازات، مبينة أنه لا يسمح بمرور أي زائر إلا بوثيقة رسمية معتمدة بنظام الجوازات.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي لوكالة الأنباء الرسمية إن “آلية دخول الزائرين عبر المنافذ الحدودية تم اقرارها ضمن الخطة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية”، لافتاً الى أن “الاجراءات تسير وفق الآلية التي وضعت من خلال تفتيش كافة الزوار الوافدين وكذلك ختم الجوازات ولا يسمح بمرور أي زائر إلا بوثيقة رسمية معتمدة تدخل بنظام الجوازات ونظام (البايزز) العراقي ومن ثم إجراء عملية تفويجهم الى محافظة كربلاء المقدسة”.

وأضاف: “نطلب من الجانب الإيراني بإجراء عملية تفويج وليس إرسال الزائرين دفعة واحدة لأنه يؤثر على صحة وسلامة الزائرين كما ندعوهم أيضا الى الالتزام بالأعداد المقررة بين الجانبين على وفق ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية العراقية الإيرانية”، مبيناً أن “عدد الزائرين الإيرانيين الذين دخلوا عبر المنافذ الحدودية بلغ مليوني زائر لذلك يحتاج الى دراسة هذا الموضوع بشكل جيد”.

وأشار الى “وجود تنسيق عال بين هيئة المنافذ الحدودية ووزارة الداخلية والقيادات المشتركة والمحافظات”.

وفيما يلي إحصائية بعدد الزائرين الوافدين والمغادرين في المنافذ المشمولة بالزيارة الأربعينية ولغاية يوم أمس الجمعة:

منفذ زرباطية الحدودي

أعداد الوافدين ٩٤٩،٤١٧

أعداد المغادرين ١٨٣،٧١٦

منفذ الشلامجة الحدودي

أعداد الوافدين ٥٢٤،٩٨٥

أعداد المغادرين ٩٥،١٢٢

منفذ الشيب الحدودي

أعداد الوافدين ٢٢٢،٠٢٨

أعداد المغادرين ٥٤،٨٦٧

منفذ المنذرية الحدودي

أعداد الوافدين ١٤٢،٢٦٩

أعداد المغادرين١٢،٣٩٧

مطار النجف الدولي

أعداد الوافدين ٧٤،٧٠٣

أعداد المغادرين

منفذ سفوان الحدودي

أعداد الوافدين١٣،٨٧٤

أعداد المغادرين ٥،٨٣٢

مطار بغداد الدولي

أعداد الوافدين٦،٦٦٢

المجمع الكلي

أعداد الوافدين ١،٩٣٣،٩٣٨

أعداد المغادرين٣٥١،٩٣٤

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