حرب التسريبات في العراق وجه جديد للأزمة السياسية

2022/09/10 | 14:58 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة بعد 19 عاما من الأزمات والخلافات والمشاكل بين الأحزاب الحاكمة بالعراق، تتصدر الأزمة تسريبات صوتية لمسؤولين وسياسيين على نحو غير مسبوق، لتشكل بذلك مادة مثيرة للجدل في الشارع العراقي.

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