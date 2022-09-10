2022/09/10 | 15:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب جياي تيمور اليوم السبت، ان الاطار التنسيقي ليس خصمنا، وذلك تعليقا على دعوة وزير الصدر.وقال تيمور لوكالة ايرث نيوز، ان “حزبه لم يتخذ موقف رسمي لغاية اللحظة على الدعوة التي اطلقها صالح محمد العراقي والمعروف باسم وزير الصدر” مبينا انه “لا مؤشرات على توجيه دعوة رسمية […]

ظهرت المقالة الديمقراطي الكردستاني يرد على دعوة “وزير الصدر” بشأن الانسحاب: الاطار التنسيقي ليس خصمنا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني يرد على دعوة “وزير الصدر” بشأن الانسحاب: الاطار التنسيقي ليس خصمنا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني يرد على دعوة “وزير الصدر” بشأن الانسحاب: الاطار التنسيقي ليس خصمنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).