2022/09/10 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، اجتماعاً أقامته لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين مع دائرة حماية شؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء حول خطة عمل لفتح مقبرة الخسفة) في محافظة نينوى.وشاركت في الاجتماع، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يصدر توجيهاً لحسم ملف “مقبرة الخسفة” المركز الخبري الوطني.

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