2022/09/10 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم السبت، منح السائحين العراقيين تأشيرة دخول وإقامة مجانية.وذكر المجلس في بيان، تلقاه/المركز الخبري الوطني/،إنه “قرر منح السائحين العراقيين تأشيرة دخول وإقامة “مجانية” لمدة شهر قابلة للتمديد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء اللبناني يعفي العراقيين من تأشيرة الدخول الي لبنان المركز الخبري الوطني.

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