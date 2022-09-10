بغداد.. تحرير مختطفة واعتقال خاطفتها بعد 24 ساعة من تنفيذ الجريمة (صور)

2022/09/10 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، السبت، تحرير

مخطوفة والقبض خاطفتها في العاصمة

بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "تمكن اللواء الثاني

الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالتنسيق

مع الجهد الاست

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