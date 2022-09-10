محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي بدءاً من الأربعاء المقبل

2022/09/10 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ المثنى، أحمد منفي جودة،

السبت، تعطيل الدوام الرسمي يومي

الأربعاء والخميس المقبلين تزامناً مع

الزيارة الأربعينية.

وذكر بيان للمحافظة، أن "محافظ المثنى

أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرس

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