لبنان تمنح العراقيين

2022/09/10 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم

السبت، اعفاء العراقيين من الحصول على

تأشيرة دخول.

وذكر بيان حكومي لبناني، أنه "بهدف

تفعيل التعاون مع جمهورية العراق، وافق

مجلس الوزراء اللبناني على طلب وزارة

الداخلية

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