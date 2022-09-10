اغلاق بوابة التشريع بالمنطقة الخضراء بكتل كونكريتية اعلى من السابقة (فيديو)

2022/09/10 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اقدمت القوات الامنية، اليوم السبت، على اغلاق بوابة التشريع بالمنطقة الخضراء بكتل كونكريتية اعلى من السابقة.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اغلاق القوات الامنية بوابة التشريع بالمنطقة الخضراء بكتل كونكريتية اعلى من السابقة.

يذكر انه تم اسقاط الكتل الكونكريتية من قبل المعتصمين داخل المنطقة الخضراء الذين توجهوا الى مبنى رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان من جهة بوابة التشريع عقب اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله السياسة الشهر الماضي.

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