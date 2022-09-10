الحلبوسي يترأس اجتماعا نيابيا لمناقشة فتح مقبرة الخسفة في نينوى

2022/09/10 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادترأس رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، اجتماعا نيابيا لمناقشة فتح مقبرة الخسفة في نينوى.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الأخير حضر، اليوم السبت، اجتماعاً أقامته لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين مع دائرة حماية شؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء حول خطة عمل لفتح مقبرة (الخـسفة) في محافظة نينوى، بمشاركة الجهات المعنية المتمثلة بوزارة الداخلية، ووزارة الدفاع - مديرية الهندسة العسكرية، ووزارة الصحة، ومجلس القضاء الأعلى، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، وفريق التحقيق الدولي لجرائم داعش".واضاف ان "الاجتماع جرى خلاله تقديم شرح مفصل من الجهات المعنية حول الجوانب اللوجستية والفنية، والخطوات التي يمكن من خلالها البدء عمليا بفتح المقبرة، وأهم المعوقات التي تقف أمام عملها بهذا الملف".

ووجَّه الحلبوسي، وفقاً للبيان، الجهات ذات العلاقة "بتقديم طلباتها واحتياجاتها خلال أسبوع، ليتم بعد ذلك المباشرة الفعلية بفتح هذه المقبرة الكبيرة".واشار البيان الى ان "لجنة الشهداء والضحايا ستكون مسؤولةً عن المتابعة والرقابة على هذا الملف والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والدولية المعنية بهذا الملف الإنساني الكبير؛ احتراماً لدماء الشهداء، ولوضع حدٍّ لمعاناة ذويهم".

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