لبنان تمنح السائحين العراقيين تأشيرة دخول وإقامة مجانية لمدة شهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر

2022/09/10 | 15:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم السبت، منح السائحين العراقيين تأشيرة دخول وإقامة “مجانية” لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر.

وحسب وثيقة اطلعت عليها الوكالة المركزية وتابعتها “خبر برس” (واخ) أنه “بهدف تفعيل التعاون مع جمهورية العراق، وافق مجلس الوزراء اللبناني على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بإعفاء العراقيين من ضرورة الحصول على تأشيرة للدخول إلى أراضيه”.

وأضافت الوثيقة أنه “تم إصدار قراراً يقضي بمنح العراقيين الذين يرغبون بالقدوم إلى لبنان تأشيرة دخول وإقامة مجانية لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر للرعايا القادمين للسياحة”.

وتابعت الى أنه “تم شطب العراق من المادة المتعلقة بحيازة القادمين على مبلغ ألفي دولار أميركي نقداً أو شيكاً مصدقًا من بنك معروف، كشرط أساسي للدخول إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد إطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون وموافقته”.

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