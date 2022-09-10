تعطيل الدوام الرسمي في محافظة المثنى بدءاً من الأربعاء المقبل بمناسبة الزيارة الأربعينية

2022/09/10 | 15:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المحلية في محافظة المثنى تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بدءاً من يوم الأربعاء المقبل بمناسبة زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام.

فيما أكدت المحافظة تأجيل الامتحانات إلى الأسبوع المقبل.

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