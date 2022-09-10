الإدارة الذاتية الكردية في سوريا: مقتل 3 أشخاص بالكوليرا

2022/09/10 | 15:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاث وفيات بالكوليرا في شمال وشرق سوريا (الإدارة الذاتية الكردية)

القامشلي (سوريا), 10-9-2022 (أ ف ب) - أعلنت الإدارة الذاتية الكردية السبت وفاة ثلاثة أشخاص جراء إصابتهم بمرض الكوليرا، الذي قالت إنه يتفشى بكثرة في مناطق سيطرتها في شمال سوريا وشرقها، مناشدة المنظمات الدولية تقديم الدعم للحد من انتشاره.

وأفادت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في بيان عن رصدها "إصابات بمرض الكوليرا في الرقة (شمال) والريف الغربي لدير الزور (شرق) بكثرة" مؤكدة تسجيل ثلاث وفيات.

وناشدت الهيئة "المنظمات الدو

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