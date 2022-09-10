الاطار التنسيقي يخلي مسؤوليته من وزيره

2022/09/10 | 15:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخلى الإطار التنسيقي مسؤوليته من حساب يحمل إسم “وزير الإطار” على منصات مواقع التواصل.وجاء في بيان صدر، اليوم، عن الإطار التنسيقي: “انتشر مؤخرا حساب باسم ( وزير الاطار) لا نعلم عائديته والجهة التي تقف وراءه”.ونوه بيان الاطار الى … Readmore

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