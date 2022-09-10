حالة ذعر جماعي في أمريكا بسبب سحابة خيّمت فوق قمة جبل.. لماذا؟

2022/09/10 | 15:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت مشهد دخاني تشكّل فوق إحدى أعلى قمم الجبال الأمريكية بالذعر لدى بعض السكان في ولاية واشنطن.إذ أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت ما بدا وكأنه دخان يتصاعد من قمة جبل رينييه.تسبّب هذا بإثارة تكهنات على تويتر حول إذا كان البركان الخامد يستعد للانفجار

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