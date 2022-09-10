2022/09/10 | 16:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السبت 09/10/2022 الديوانية تعطل الدوام الرسمي الأربعاء والخميس المقبلين فرقة العباس القتالية تؤمّن وصول قوافل...

ظهرت المقالة ملف الأربعينية..



الديوانية تعطل الدوام الرسمي الأربعاء والخميس المقبلين أولاً على المسلة.

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