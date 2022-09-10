وزير الخارجيَّة: استراتيجيّة العراق تنطلق من مُراعاة المصالح المُشتركة مع دول العالم

2022/09/10 | 16:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، السبت، 10 أيلول، 2022، أن استراتيجيّة العراق تنطلق من...

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