2022/09/10 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الإعلام الأمني: مقتل 4 إرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين في ديالى » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 16:15

واع/

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