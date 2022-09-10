واشنطن تدعو لإجراءات أكثر صرامة ضد الدول التي تنفذ هجمات سيبرانية

2022/09/10 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض أن تحميل إيران مسؤولية الهجمات الإلكترونية التي استهدفت الحكومة الألبانية مؤخرا هو خطوة ملحة في طريق وضع معايير تتعلق بالدبلوماسية السيبرانية.

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