2022/09/10 | 16:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: on-rckuFC18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إطلاق مدافع لندن بمناسبة تنصيب الملك تشارلز الثالث) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إطلاق مدافع لندن بمناسبة تنصيب الملك تشارلز الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).