عبر منفذ عرعر.. حشد العتبات المقدسة يؤمّن وصول قوافل الزائرين البحرينيين والسعوديين القادمين الى كربلاء (صور)

2022/09/10 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنت فرقة العباس القتالية احدى

تشكيلات (حشد العتبات المقدسة) وصول

قوافل الزائرين البحرينيين القادمين

عبر الأراضي السعودية الى كربلاء.

وقال المشرف على فرقة العباس القتالية

ميثم الزيدي، إن "فرقة العباس

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