محافظة عراقية جديدة تعطل دوامها الرسمي بمناسبة

2022/09/10 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة الديوانية، اليوم السبت،

تعطل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء

والخميس المقبلين.

وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "محافظ الديوانية رئيس

اللجنة الأمنية العليا زهير علي

الشعلان أص

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