2022/09/10 | 16:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أدى حادث سير، اليوم السبت، إلى مصرع أربعة زوار إيرانيين بحادث سير على طريق بابل – بغداد أثناء توجههم إلى محافظة كربلاء.وعلمت إيرث نيوز، من مصدر أمني، أن “أربعة زوار أيرانيين لُقي حتفهم بانقلاب سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين بابل وبغداد قرب قضاء المحاويل أثناء توجههم إلى كربلاء”.

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