2022/09/10 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل الارهابي الذي نحر العقيد الشهيد ياسر الجوراني

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