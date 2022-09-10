مصرع أريعة زائرين إيرانيين نتيجة إنقلاب عجلتهم على الطريق بين بابل وبغداد

2022/09/10 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمصرع أريعة زائرين إيرانيين نتيجة إنقلاب عجلتهم على الطريق بين بابل وبغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان " حادث سير وقع على طريق بغداد بابل تسبب بمصرع اربعة زوار ايرانيين نتيجة انقلاب سيارتهم".

واضاف ان "الحادث وقع قرب قضاء المحاويل أثناء توجههم الى كربلاء".

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