مواطنون يشيدون بالسلة الغذائية ويطالبون بزيادتها:

2022/09/10 | 16:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اشاد مواطنون بمفردات السلة الغذائية، داعين الى استمرارها وزيادة المواد الغذائية التي تشملها.

وقال المواطنون في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "السلة الغذائية ساهمت بشكل كبير في اعانة العوائل الفقيرة خاصة ذوي الدخل المحدود".

واضافوا ان "مفرداتها ساهمت في استقرار الاسعار في السوق"، داعين الى "زيادة مفرداتها والتوسع بها خلال المرحلة المستقبلية".

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