جذبت ريشة الرسامين أيضًا.. كيف عكسوا صورة الملكة خلال 70 عامًا؟

2022/09/10 | 17:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقيت الملكة إليزابيث الثانية، التي خُلّدت في اللوحات والصور الفوتوغرافية والمنحوتات وحتى الصور المجسمة، كموضوع سحر فني على مر سبعة عقود.

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