مصدر يكشف أبرز أسماء خلية

2022/09/10 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن تفاصيل مثيرة حول خلية بحيرة حمرين التي ابادتها ضربة جوية من طائرة اف 16 العراقية.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "الضربة الجوية لطائرة اف 16 استهدف خلية جوالة لداعش يقودها الارهابي ابو ابراهيم في الجزء الغربي لبحيرة حمرين(75كم شمال شرق بعقوبة) بعد رصد استخباري استمر اسابيع في تحديد مسارات تنقل افرادها مؤكدا بان قائد الخلية قتل بالضربة ".

واضاف ،ان "الخلية مسؤولة عن 6 هجمات ضد قطعات الجيش والحشد الشعبي ابرزها هجوم كشكول قبل اسابيع والذي ادى الى سقوط شهداء وجرحى في صفوف جنود الفرقة الاولى"، مؤكدا بأن "الضربة استهدفت الخلية اثناء محاولتها الاختباء في وكر تحت الارض باستخدام صاروخ يزن اكثر من 200 كغم".

واشار الى ان "الخلية هي الاكثر خطورة ضمن حوض حمرين بسبب نشاطها المتكرر في استهداف القوات الامنية وابادتها ضربة اخرى لتنظيم داعش".

هذا وكانت الاستخبارات اعلنت عن مقتل 4 من عناصر داعش بضربة جوية قرب بحيرة حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى.

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