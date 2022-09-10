ائتلاف المالكي يؤشر شرطاً لاجراء الانتخابات المبكرة

2022/09/10 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، ان اجراء الانتخابات المبكرة مرهون على تحقيق شرط مهم لاتهام هذه العملية خلال الفترة المقبلة.وقال القيادي في الائتلاف النائب محمد الصيهود، لـ (بغداد اليوم)، انه "لا يمكن اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة خلال المرحلة المقبلة، دون تشكيل حكومة جديدة، تملك صلاحيات كاملة للاشراف على العملية الانتخابية، ولن نقبل باي أي عملية تجري من قبل حكومة مصطفى الكاظمي".وبين الصيهود ان "اجراء الانتخابات المبكرة مرهون بتحقيق شرط تشكيل الحكومة الجديدة، ودون تحقيق هذا الشرط لا يمكن اجراء العملية الانتخابية في ظل حكومة هي سبب وجزء من الازمة السياسية في العراق".ودعا عدد من السياسيين الى اجراء انتخابات مبكرة لانتشال العراق من الاحتقان السياسي الذي يمر فيه طوال الأشهر الماضية.وتحدث النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم السبت، عن تجديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، مؤكدا ان هذا الامر اصبح من الماضي.

وقال الصالحي، لـ (بغداد اليوم)، إن "الحديث عن تجديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي اصبح من الماضي"، مبينا أن "عدم التجديد امر متفق عليه داخل الاطار التنسيقي الشيعي ولا تراجع عن هذا القرار لكونه اخفق في الكثير من الملفات الحساسة خلال الفترة الماضية".

وبين أن "قوى الاطار التنسيقي الشيعي لم ولن تقبل بتجديد الولاية الثانية للكاظمي مهما كانت عليها من ضغوطات وغيرها من قبل بعض الأطراف السياسية"، مؤكدا ان "قوى الاطار عازمة على المضي بتشكيل حكومة جديدة يرأسها محمد شياع السوداني".

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