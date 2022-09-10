وكالة الاستخبارات تعلن القضاء على قاتل مدير أحوال الاعظمية

2022/09/10 | 17:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، القضاء على قاتل مدير أحوال الأعظمية في عملية بحيرة حمرين.وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد التوكل على الله والتسلح بحب الوطن، وباشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونائب قائد العمليات المشتركة، ولاحقا للضربة الجوية التي نفذت من قبل صقور الجو على ضفاف بحيرة حمرين، ووفقا لمعلومات الوكالة، فإن من بين الذين تم قتلهم الارهابي وسام علي حمد الذي أقدم على نحر العقيد الشهيد ياسر مدير أحوال الاعظمية". وأضافت، أن "القصاص من الارهاب والثأر لشهدائنا يأتي لا محال حتى ولو بعد حين".

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