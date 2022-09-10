مكافحة المخدرات بالنجف تنفذ واجب نوعي وتتمكن من اعتقال أخطر تجار المخدرات بالمحافظة

2022/09/10 | 17:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم السبت، بأن قوة أمنية اعتقلت أحد أخطر تجار المخدرات في المحافظة، صادرة بحقه أوامر قبض عدّة سابقة.

وذكر المصدر، ان “قوة أمنية تابعة لمديرية مكافحة المخدرات في النجف نفّذت واجباً نوعيا في قضاء الكوفة وتمكنت من اعتقال أحد أخطر تجار المخدرات في المحافظة بعدما اقتحمت منزله فجر اليوم بناء على معلومات استخبارية دقيقة“.

وبين أن “المعتقل صادرة بحقه ثلاثة اوامر قبض سابقة”، مشيرا إلى أنه “تم العثور على قطع سلاح متعددة، فضلا عن نواظير ليلية ونهارية، وكميات من المخدرات مختلفة الأنواع داخل منزله“.

واكد المصدر ان “هذه العملية تعد صيداً ثميناً للأجهزة الأمنية لغرض فك لغز شبكة هذا التاجر الخطير الذي استمر البحث عليه اكثر من عام كامل“.

من جانب آخر، توفيت زائرة متجهة لكربلاء على الطريق الرابط بين النجف وكربلاء بعدما تعرضت لحادث دهس من قبل سائق إحدى العجلات قبل ان يلوذ بالفرار لجهة مجهولة.

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