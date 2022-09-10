وحيدي: وقف إصدار الجوازات الخاصة بزيارة الأربعين بسبب الزحام الشديد في المعابر الحدودية

2022/09/10 | 17:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، اليوم السبت، بأن هناك زحاما شديدا في المعابر الحدودية الإيرانية مع العراق، وهذه المعابر لا يمكنها أن تستوعب زائرين جدد، مطالبا المواطنين بعدم التوجه إلى الحدود.

ووصل وزير الداخلية والوفد المرافق له، في وقت سابق من اليوم إلى معبر “خسروي” الحدودي مع العراق في محافظة كرمانشاه لمتابعة آخر أوضاع عبور زوار الأربعين إلى العراق وكيفية تقديم الخدمات لهم، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقال وحيدي في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش الزيارة لمعبر (خسروي)، إن “الزحام مرتبط بالزوار المتواجدين سابقا في محطات النقل في مدن قصر شيرين وإسلام آباد غرب وسربيل زهاب”، مبينا أن “هذه الفئة من الزوار سيجرى نقلهم إلى العراق بجهود المسؤولين المحليين”.

وأردف بالقول إن “ارتفاع درجات الحرارة هي مشكلة يعانيها الزوار في المعابر الحدودية”، مشيرا إلى أن “الزوار المتواجدين سابقا في المعابر سيعبرون الحدود، لكن نطالب من سائر المواطنين بعدم التوجه إلى الحدود”.

وقررت السلطات الإيرانية، يوم الجمعة، إيقاف عبور زوار أربعينية الإمام الحسين من معبري شلامجة وجذابة الحدوديين في خوزستان جنوب غرب إيران بشكل مؤقت، بسبب اغلاق الحدود الإيرانية مع العراق.

وذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، أنه تم إغلاق معبري شلمجة وجذابة أمام زوار الأربعين الحسيني بعد قرار لجنة الأربعين المركزية.

ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة الأربعين مجيد مير أحمدي، قوله إنه “تم إغلاق جميع الحدود مع العراق حتى إشعار آخر، بسبب مخاوف بشأن أمن وسلامة الزوار”.

وأضاف انه “بعد إخلاء معابرنا الحدودية، ستتم دراسة الوضع الداخلي للعراق من حيث الازدحام، وسيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة فتح الحدود، وسيتم الإعلان عن ذلك”.

كما أشار المسؤول الإيراني إلى أنه “يتم بذل جهود لاتخاذ قرار بشأن المتواجدين في المعابر الحدودية مع العراق في الساعات المقبلة للعودة أو السماح لهم بعبور الحدود في ظل ظروف مطمئنة”، مؤكدا أنه “تقرر وقف إصدار جوازات الأربعين الخاصة”.

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