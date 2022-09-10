أول تأكيد رسمي من كييف.. أوكرانيا تعلن أن وحداتها دخلت بلدة كوبيانسك المحتلّة من روسيا

2022/09/10 | 17:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الأوكراني، اليوم السبت، أن وحداته دخلت بلدة كوبيانسك، في أول تأكيد رسمي من كييف لدخول قواتها إلى البلدة التي كانت تحتلها روسيا في شمال شرق البلاد.

وحققت أوكرانيا مكاسب سريعة في عملية مضادة مفاجئة في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد، حيث تجاوزت بعمق الخطوط الروسية.

ونشر مسؤولون أوكرانيون صورا، اليوم السبت، تظهر جنودا يرفعون علم البلاد في البلدة، التي تعد مركزا للسكك الحديدية الرئيسية التي تستخدم في توصيل الإمدادات للقوات الروسية في شمال شرق أوكرانيا، حيث ينذر انهيار في الجبهة الروسية بالتحول إلى هزيمة.

ومع وصول الأوكرانيين الآن إلى مدينة كوبيانسك، حيث تتلاقى خطوط السكك الحديدية التي تربط روسيا بشرق أوكرانيا، زاد التقدم على طول طريق ممر موسكو اللوجستي الرئيس، ما يحتمل أن يتسبب في حصار الآلاف من القوات الروسية.

وشاركت ناتاليا بوبوفا، مستشارة رئيس مجلس خاركيف المحلي، صورا على فيسبوك، لجنود يرفعون العلم الأوكراني أمام مجلس مدينة كوبيانسك.



وظهر علم روسي ملقى عند أقدامهم.



وكتبت في التعليق على الصور “كوبيانسك أوكرانية.



المجد للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وفي هراكوف، وهي واحدة من عشرات القرى التي تمت استعادتها، شاهد صحفيو رويترز سيارات محترقة تحمل رمز العملية الروسية “زد”، وأكوام قمامة وذخيرة في مواقع تركها الروس على عجل.

وحملت الجدران رسائل مرسومة بالرزاز من بينها “مرحبا بالجميع، نحن من روسيا”.

كما كانت هناك 3 جثث في أكياس جثامين بيضاء في فناء.

وقال رئيس الشرطة المحلي، فولوديمير تيموشينكو، إن الشرطة الأوكرانية تحركت في اليوم السابق، وفحصت هويات السكان المحليين.

وأوضح أن “المهمة الأولى هي تقديم المساعدة التي يحتاجونها.



المهمة التالية هي توثيق الجرائم التي ارتكبها الروس في الأراضي التي احتلوها مؤقتا”.

ومن المحتمل أن تؤدي سيطرة القوات الأوكرانية على جزء على الأقل من كوبيانسك، في حالة تأكيد ذلك، إلى ترك آلاف الجنود الروس محاصرين على خط المواجهة محرومين من الإمدادات.



ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الوضع في المدينة.

وسيطرت أوكرانيا على مساحة شاسعة من الأراضي في الشرق في الأيام الماضية، في أسرع تقدم لها منذ أن تغلبت على الهجوم الروسي على العاصمة كييف في مارس.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب فيديو، الليلة الماضية، إنه تم تحرير 30 مستوطنة على الأقل في منطقة خاركيف.

واعترفت موسكو بأن جبهتها القتالية اهتزت في خاركيف، لكنها قالت إنها تسرع بإرسال قوات إضافية لتعزيز المنطقة.

ووصف رئيس الإدارة التي عينتها روسيا في المناطق المحتلة في خاركيف، فيتالي جانتشيف، التقدم بأنه “انتصار أوكراني” ودعا المدنيين إلى الفرار.

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