إعصار مويفا يتجه نحو تايوان وأوكيناوا اليابانية

2022/09/10 | 17:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يوم السبت من أن العاصفة الاستوائية “مويفا” تتحرك نحو تايوان ومحافظة أوكيناوا اليابانية.وسيقترب الإعصار من تايوان وأوكيناوا في منتصف الأسبوع المقبل، وفقا للوكالة.وقالت الوكالة إن الإعصار لديه ضغط جوي مركزي يبلغ 970 هكتوباسكال (0.96 ضغط جوي)، مع رياح قصوى تبلغ حوالي 35 مترا في الثانية (78.3 ميلا في الساعة) وهبوب رياح تصل إلى 50 مترا في الثانية.وحذرت الوكالة يوم الخميس من أن الإعصار قد يصل إلى محافظة أوكيناوا الجنوبية في نهاية هذا الأسبوع، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة.يشار إلى أن اسم “مويفا” يستخدم للأعاصير التي تشكلت في غرب المحيط الهادئ.وفي عام 2011، اقترب إعصار مويفا من عدد من بلدان المحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والصين والفلبين، وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، مما تسبب في أضرار تبلغ قيمتها حوالي 480 مليون دولار.

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