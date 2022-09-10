بابل.. تعرض موظفين في شركة الفاو إلى اعتداء بالضرب

2022/09/10 | 17:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، تعرض منتسبين في شركة الفاو العامة إلى اعتداء بالسب والشتم والضرب، ما أدى إلى كسر ساق أحد الموظفين.وقالت الوزارة في بيان، إنه “مازالت اعمال الاعتداءات مستمرة على ملاكات وزارة الموارد المائية واخرها ما حصل من اعتداء يوم امس على احد منتسبي شركة الفاو العامة احدى تشكيلات وزارتنا في محافظة بابل حيث تعرض منتسبي الوزارة ليلا ممن يعملون بتنفيذ محطة ضخ المحاويل الكهربائية العامودية الدائمية و التي تؤمن الاطلاقات المائية لجدول المحاويل وبشكل منتظم و كفاءة عالية الى اعتداء بالسب والشتم والضرب والذي أدى الى كسر ساق أحد المنتسبين العاملين في الموقع”.

وبينت، أنه “تأتي هذه الأعمال لمنع تلك الملاكات التي تبذل قصارى جهدها ليلاً ونهارا من اداء عملها بتأمين أيصال المياه لمستحقيها وبكافة محافظات العراق”.

وأهابت الوزارة، بالقوات الأمنية والحكومات المحلية “بالتعاون مع ملاكاتها للحد من تلك الاعتداءات التي تحدث بين الحين والأخر”.

من جانبه، وجه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني “بأتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين”.

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