2022/09/10 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توفي ،اليوم السبت، اربعة زوار ايرانيين بانقلاب سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين بابل وبغداد قرب قضاء المحاويل بشمال الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل، إن “أربعة زوار ايرانيين توفوا بانقلاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة 4 زائرين ايرانيين بحادث سير شمال بابل المركز الخبري الوطني.

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