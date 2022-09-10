2022/09/10 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم السبت، عن مقتل 4 إرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين في محافظة ديالى.
وقالت الخلية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،إن “عمل مختص تقوم به وكالة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية تعلن مقتل 4 ارهابيين في ديالى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت الخلية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،إن “عمل مختص تقوم به وكالة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية تعلن مقتل 4 ارهابيين في ديالى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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