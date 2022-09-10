2022/09/10 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم السبت، عن مقتل 4 إرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين في محافظة ديالى.وقالت الخلية في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،إن “عمل مختص تقوم به وكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخلية تعلن مقتل 4 ارهابيين في ديالى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية تعلن مقتل 4 ارهابيين في ديالى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلية تعلن مقتل 4 ارهابيين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).