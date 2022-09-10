2022/09/10 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية إعلام سرايا السلام، اليوم السبت، إنهاء تكليف آمر لواء 305 وتعيين بديلا عنه.وذكرت المديرية في وثيقة حصل عليها/المركز الخبري الوطني/، انه “لمقتضيات المصلحة العامة ..تقرر القيادة العامة لسرايا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



سرايا السلام تعلن انهاء تكليف آمر اللواء 305 وتعيين بديلا عنه المركز الخبري الوطني.

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