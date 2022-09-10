وكالة الاستخبارات تقضي على قاتل مدير أحوال الأعظمية في عملية بحيرة حمرين

2022/09/10 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت ،مقتل قاتل مدير أحوال الأعظمية في عملية بحيرة حمرين.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/ان “بعد التوكل على الله والتسلح بحب الوطن، وباشراف مباشر من […]

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