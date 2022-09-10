حظر صادرات تايوانية من دخول الصين اعتراضًا على

2022/09/10 | 17:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وكالة أنباء تايوان الرسمية "سي إن إيه"، اليوم السبت، أنه خلال شهر أغسطس الماضي حظرت الصين وصادرت عددا من الشحنات التجارية القادمة من تايوان اعتراضا على بلد المنشأ في الوثائق الجمركية.وأوضحت الوكالة - في نسختها الإنجليزية - نقلا عن …

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