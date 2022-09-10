العراق يعلن بدء الربط الكهربائي مع الأردن الصيف المقبل

2022/09/10 | 17:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى إنه تم الاتفاق مع الجانب الأردني على إنجاز العمل بشكل سريع في مشروع الربط الكهربائي، ومن المؤمل أن ينتهي الربط بحلول الصيف المقبل.وأَضاف موسى - في تصريح أوردته قناة الإخبارية العراقية …

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