كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد تناقش أطروحة دكتوراه عن روايات نجيب محفوظ

2022/09/10 | 17:59 - المصدر: كلية العلوم الإسلامية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت كلية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ(روايات نجيب محفوظ مقاربة تداولية مدمجة) للطالبة غفران مزهر حمد من قسم اللغة العربية.

وتكمن أهمية الأطروحة بما تتميز به من أهمية كبيرة في الدراسات اللسانية، ولقلة ما كُتب في التداولية المدمجة في جامعاتنا العراقية على نحوٍ خاص، ولبيان ما حصل من تباين وتناقض في الأفكار، بأنَّ التداولية المدمجة تقتصر على الحجاج فقط، وبيان كلّ اتجاهاتها وما تقوم على دراسته.

خرجت الأطروحة بجملة من التوصيات والنتائج منها:

حاول نجيب محفوظ إقناع مخاطبيه برؤاه ومقاصده، وذلك بوساطة التدرج بعرض الحجج، فكانت غايته التأثير والإقناع، هذا ما وجدناه في خطابه، إذ استعمل لغة واضحة من خلال انتقائه الحجج، ومناسبتها للحدث الروائي، وتجلت ظاهرة العوامل الحجاجية في روايات نجيب محفوظ بنحوٍ واضح، فقد عملت على انسجام خطابه، ويجد فيها المتلقي ما يجذبه إلى الاتجاه المقصود، وفيها تتكون اللغة وهي وجهة حجاجية تتحدد عن طريقها البنية اللغوية، ويرتقي فيها الملفوظ من وظيفته الإبلاغية إلى الحجاجية.

وقد أجيزت الأطروحة بتقدير امتياز من قبل لجنة المناقشة المتكونة من الأستاذ الدكتور علي حلو حواس رئيسًا والأستاذ الدكتور عمار نعمة نغيمس والدكتور خالد عبود حمودي والدكتور بلال نجم عبد الخالق والدكتور علي عبد الوهاب أعضاء والأستاذ الدكتور نعمة دهش فرحان عضوًا ومشرفًا.

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