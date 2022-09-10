وكالة الاستخبارات تعلن قتل قاتل مدير أحوال الأعظمية العقيد ياسر في عملية بحيرة حمرين (صورة)

2022/09/10 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، قتل

قاتل مدير أحوال الأعظمية العقيد ياسر

في عملية بحيرة حمرين.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "خلال ضربة نفذت من قبل

صقور الجو على ضفاف بحيرة حمرين

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