الاستخبارات تعلن القضاء على قاتل مدير أحوال الاعظمية

2022/09/10 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، القضاء على قاتل مدير أحوال الاعظمية العقيد ياسر الجوراني.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "باشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ونائب قائد العمليات المشتركة، ولاحقا للضربة الجوية التي نفذت من قبل صقور الجو على ضفاف بحيرة حمرين ، ووفقا لمعلومات الوكالة، فإن من بين الذين تم قتلهم الارهابي وسام علي حمد الذي اقدم على نحر العقيد الشهيد ياسر مدير أحوال الاعظمية".

وقبل قليل، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل ٤ إرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين في محافظة ديالى، بضربتين جويتين.وياسر الجوراني، هو ضابط برتبة عقيد، كان يشغل منصب مدير جوازات منطقة الأعظمية، شمالي بغداد، حتى مقتله.وفي 13 كانون الأول الماضي، اختطف تنظيم داعش الإرهابي 4 أشخاص خلال رحلة صيد قرب بحيرة حمرين، كان من بينهم الجوراني.وكانت مواقع تابعة لتنظيم داعش بثت مقاطع مصورة تظهر فيه قيام عناصر التنظيم بنحر العقيد الجوراني وفصل رأسه عن جسده.

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