2022/09/10 | 18:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: DeWBt-YU29c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: تتساءل عن شكل الحكومة القادمة ستكون توافقية او خدمية؟) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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