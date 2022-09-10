لماذا تنتشر مخازن الأسلحة والعتاد في الأحياء السكنية بالعراق؟

2022/09/10 | 18:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع جسد محمد الزيدي نحو نصف متر عن الأرض في أحد أيام عام 2014، الذي بات الأسوأ بين أيام حياته بعدما أيقظه صوت انفجار هزّ أركان منزله الذي كان ينام فيها مع إخوته.

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