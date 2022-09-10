2022/09/10 | 18:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد..ما يسمى بديمقراطية إقليم كوردستان وحكم...

ظهرت المقالة فترة تمديد جلسات برلمان كردستان أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فترة تمديد جلسات برلمان كردستان) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فترة تمديد جلسات برلمان كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).