2022/09/10 | 18:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجهت وزارة الموارد المائية، السبت 09/10/2022، باتخاذ أقصى العقوبات، بحق مجموعة قامت بالاعتداء على...

ظهرت المقالة كوادر المورد المائية تتعرض لاعتداء وكسر ساق أحد المنتسبين في بابل أولاً على المسلة.

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