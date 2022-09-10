2022/09/10 | 18:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبنان يقرّر منح العراقيين تأشيرة مجانية قابلة للتمديد بيروت – وجدان شبارو قررت الحكومة اللبنانية، إعفاء العراقيين من رسوم الحصول على تأشيرة الدخول إلى لبنان ،والسماح بالاقامة المجانية قابلة للتمديد حتى ثلاثة اشهر.وبحسب وثيقة اطلعت عليها (الزمان) امس أنه (بهدف تفعيل التعاون مع العراق، وافق مجلس الوزراء اللبناني على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق […]

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